Yu-Gi-Oh! Master Duel: il nuovo video svela i segreti del Negozio di Carte

Dopo aver pubblicato il video su customizzazioni e singleplayer di Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami confeziona un nuovo filmato incentrato, questa volta, sulle opzioni a cui accedere tramite il Negozio dell'atteso card game.

L'ultimo video diario confezionato dalla software house giapponese fornisce tutte le indicazioni sulla rosa di opzioni a disposizione degli utenti per completare il proprio deck attingendo a potenziamenti, Carte rare e pacchetti speciali.

Tutti i contenuti del Negozio potranno essere sbloccati con le Gemme, una valuta ingame da ottenere acquistandone i relativi pack o attraverso il completamento delle missioni che, a cadenza regolare, offriranno incentivi e garantiranno lo sblocco di risorse supplementari in funzione della progressione delle attività completate.

La vetrina digitale del Negozio vanterà anche delle sezioni interne dedicate alle customizzazioni del proprio alter-ego (come pure dell'interfaccia) e ai Deck Strutturati, dei mazzi preconfezionati che daranno modo ai neofiti di familiarizzare con le regole e il gameplay del titolo utilizzando un deck composto da carte bilanciate.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio di Yu-Gi-Oh! Master Duel, prevista indicativamente per questo inverno come free-to-play scaricabile gratis susu PC (Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su App Store e Google Play per tablet e smartphone iOS e Android. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra anteprima di Yu-Gi-Oh! Master Duel a firma di Antonello "Kirito" Bello.