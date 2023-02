Lo Yu-Gi-Oh! National Championships 2023 inizia a maggio: pronti a duellare?

L’inizio dello Yu-Gi-Oh! World Championship edizione 2023 è vicino, ma c’è anche un altro torneo che metterà alla prova le abilità degli appassionati del gioco di carte collezionabili: a partire da maggio in Europa assisteremo agli Yu-Gi-Oh! National Championships 2023, torneo che porterà infine un giocatore al campionato mondiale.

L’edizione 2022 dello Yu-Gi-Oh! National Championships ha visto più di 8.000 Duellanti competere per il titolo di Campione Nazionale. Il 2023 potrebbe offrire uno spettacolo simile grazie a KONAMI, che sta organizzando i Campionati Nazionali in 21 Paesi del Vecchio Continente. Dal Regno Unito alla Spagna, passando anche per l’Italia, KONAMI attenderà migliaia di Duellanti per sfide di persona senza esclusione di colpi.

Naturalmente ci sono tanti premi speciali in palio oltre allo slot per il World Championship 2023: già confermati sono Carte Premio esclusive e viaggio e alloggio pagati per le qualificazioni europee allo Yu-Gi-Oh! World Championship 2023.

Inoltre, KONAMI ha confermato che nel resto del mondo si terranno altri National Championships tra maggio e giugno 2023 con lo stesso obiettivo: definire i partecipanti allo Yu-Gi-Oh! World Championship 2023.

Altra competizione che si terrà nei prossimi mesi, invece, è la Yu-Gi-Oh! Championship Series o YCS, pianificata in Europa presso l’ExCel London di Londra tra 1 e 2 aprile 2023, con tornei di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e, naturalmente, di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.