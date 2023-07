Yu-Gi-Oh! National Championships 2023 da record: quasi 10mila duellanti nel Torneo Europeo

Il ritorno dei tornei regionali di Yu-Gi-Oh! National Championships 2023 ha visto la partecipazione di un numero record di appassionati del Gioco di Carte Collezionabili di Yu-Gi-Oh!

Nel corso dell'edizione europea dei National Championships 2023 di Yu-Gi-Oh!, quasi diecimila Duellanti hanno preso parte all'evento competitivo organizzato da Konami. I 9,935 giocatori di tutto il continente si sono dati battaglia in venti eventi nazionali, culminati nell'European World Championship Qualifier (WCQ) 2023 tenutosi lo scorso weekend a Utrecht, nei Paesi Bassi. La vincitrice, la britannica Jessica Robinson, ha conquistato la corona di Campionessa Europea dopo una combattuta finale.



I finalisti, i semifinalisti e i primi tre qualificati con il miglior punteggio della competizione legata al Gioco di Carte Collezionabili di Yu-Gi-Oh! staccheranno un biglietto per partecipare al prestigioso World Championship 2023 di Yu-Gi-Oh!, dove 32 Duellanti si contenderanno il titolo di Campione del Mondo.

L'attesissimo torneo si terrà il 5 e 6 agosto al Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center) in Giappone. Yu-Gi-Oh! WCS 2023 sarà caratterizzato da tre distinti tornei: Yu-Gi-Oh! TCG, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e, per la prima volta in assoluto, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Eccovi allora la lista dei Duellanti Yu-Gi-Oh! TCG qualificati al WCS 2023 dall'European WCQ:

Campione: Jessica Robinson [UK]

Finalista: Christian Thomas [Germania]

Semi-finalisti: Joo Ho Ahn [Germania], Oliver Newton [UK]

WCS Qualificati ai punti: Jonas Koschel [Germania], Gabriel Soussi [Francia], Dinh-Kha Bui [Germania]

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro approfondimento sulla carta migliore o più forte in assoluto di Yu-Gi-Oh!