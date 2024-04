Yu-Gi-Oh! e 'odori molesti': Duellante lascia un torneo e scatena il dibattito sui social

La scarsa igiene personale dei partecipanti a un torneo di Yu-Gi-Oh! finisce al centro di un vero e proprio caso, con il post virale di una fan del gioco di carte collezionabili che ha raccontato la sua disavventura spiegando di essere stata costretta a lasciare un torneo a causa, appunto, della puzza dei contendenti.

Pubblicato il 6 aprile scorso su Twitter/X, il post condiviso dalla giocatrice di Yu-Gi-Oh! ha fatto velocemente il giro della rete e alimentato un acceso dibattito tra gli appassionati di eventi come quello tenutosi a inizio mese in Giappone.

Nel pieno della partita, la giocatrice di Yu-Gi-Oh! decise infatti di abbandonare in fretta e furia il torneo senza motivare questa sua scelta ai presenti: incalzata dalle domande postegli dagli organizzatori e dai tanti fan del card game che stavano partecipando all'evento, l'appassionata del gioco di carte collezionabili targato Konami ha ammesso di aver dovuto lasciare la competizione per colpa del "terribile puzza degli altri Duellanti. Non me ne sono andata perché ero triste o stavo perdendo, ma solo ed esclusivamente perché non riuscivo più a sopportare quell'odore. Forse potreste trovare divertente questo mio racconto ma fidatevi, dovevate essere lì per capire che non c'è davvero nulla da ridere".

Nel mare di messaggi scaturito dal racconto della Duellante, molti sostengono che abbia esagerato ma altri ritengono che abbia sollevato una questione che, per quanto delicata, rappresenta una sorta di tabù che meritava di essere affrontato, ovvero quello dell'igiene personale e degli 'odori molesti' (a volte utilizzati come tattica per influenzare gli avversari) in simili eventi in presenza che vengono organizzati in Giappone e nel resto del mondo.

