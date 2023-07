Yu-Gi-Oh! sarà presente alla Gamescom 2023 con numerosi eventi a tema

Nel corso di tutta la durata del Gamescom 2023 a Colonia, evento mondiale dedicato a computer e videogiochi, i visitatori potranno recarsi allo stand di Yu-Gi-Oh! TCG nel Padiglione 5.2 e partecipare a numerosi eventi speciali a tema.

All'interno dello stand il pubblico potrà rivolgersi agli operatori, che assisteranno ogni aspirante duellante con consigli e supporto di vario tipo, a prescindere dal livello di esperienza con le carte. I giocatori più esperti, invece, potranno portare i propri mazzi e sfidare i presenti.

L'iniziativa coinvolge il popolare gioco di carte collezionabili e comprende anche l'eventuale partecipazione a tornei, vincendo i quali è possibile aggiudicarsi premi esclusivi come l'ingresso nella Photo Box in cui trasformarsi nell'iconico Mago Nero.

Al Padiglione sarà anche possibile acquistare un tappetino da gioco esclusivo per 2 giocatori ispirato all’anime Yu-Gi-Oh! 5D, che sarà venduto unicamente nel corso di questo evento.

Chi ha voglia di sfide, invece, potrà scegliere fra diversi tornei, come il Rescue the Rabbit!, in cui i partecipanti competono contro Duellanti Speciali, il 2 vs. 2 Tag Duel, in cui i Duellanti potranno battersi in squadre da due, o una serie di tornei Yu-Gi-Oh! TCG da scoprire direttamente nel corso della convention.

Vi ricordiamo che la Gamescom si svolgerà dal 23 al 27 agosto a Colonia e che Geoff Keighley è stato confermato alla conduzione della Opening Night Live.