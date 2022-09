Yu-Gi-Oh, ritorno di fiamma per le Bestie Cristallo: protagoniste del nuovo Structure Deck

Trascorse le celebrazioni per i 26 anni di Yu-Gi-Oh!, arrivano oggi alcune conferme sull'imminente uscita di uno structure deck amatissimo dai fan del TCG tratto dal manga del compianto Kazuki Takahashi. Konami, infatti, ha confermato che lo Structure Deck leggenda delle Bestie Cristallo uscirà in Italia il 29 settembre.

Lo Structure Deck farà sicuramente la felicità di molti fan, perché segnerà il ritorno in grande stile delle Bestie Cristallo, che hanno fatto il loro debutto nell'anime e nel Gioco di Carte Collezionabili diversi anni fa, durante la stagione di Yu-Gi-Oh! GX, insieme ad altri archetipi e carte estremamente amati, come gli Eroi Elementali e gli Eroi del Destino.

Come ricorda il sito ufficiale di Konami dedicato al TCG di Yu-Gi-Oh!, infatti, le Bestie Cristallo hanno fatto il loro debutto nel 2007, con l'espansione "Forza del Distruttore", dopo essere apparse nel deck di Jesse Anderson nel corso dell'anime. Non è dunque un caso che la cover della confezione dello Structure Deck Leggenda delle Bestie Cristallo sia dedicata al nuovo Drago Arcobaleno, che riprende e rivede la creatura di punta dell'archetipo delle Bestie Cristallo.

Stando alle anticipazioni, la carta si chiamerà Drago Arcobaleno Overdrive e sarà una fusione. Si tratterà di un mostro Fusione/Effetto, Drago/Luce di Livello 12, con un attacco di 4.000 Punti e una difesa di 0 Punti, per la cui evocazione saranno necessari sette mostri cristallo e un mostro "Ultimate Crystal". La particolarità della carta? Semplice: nelle giuste condizioni, il Drago Arcobaleno Overdrive potrà arrivare a 11.000 Punti d'attacco, sufficienti per finire qualsiasi nemico in un solo colpo.

Inoltre, lo Structure Deck conterrà un totale di 46 Carte e 3 Token, di cui cinque carte Ultra Rare, una carta Super Rara, 40 carte Comuni e 3 carte Segnalino. Nella confezione del mazzo, infine, troverete anche un tappetino di gioco deluxe e una guida ai duelli.