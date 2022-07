Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let's Go! Go Rush!! annunciato per Switch

Nel corso delle ultime ore, Konami ha svelato il lunghissimo titolo del nuovo capitolo della sua popolare serie dedicata ai giochi di carte collezionabili, ovvero Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let's Go! Go Rush!!.

Il gioco è stato annunciato durante una diretta streaming nel corso del fine settimana e, purtroppo, l'azienda nipponica non si è dilungata su quelle che saranno le caratteristiche del gioco. L'unica informazione certa sul prodotto riguarda la piattaforma di destinazione, dal momento che Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let's Go! Go Rush!! arriverà solo ed esclusivamente su Nintendo Switch. Pur non conoscendo i dettagli sul titolo, possiamo ipotizzare che sia in qualche modo legato a Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!, gioco uscito su Switch lo scorso dicembre e di cui questo nuovo capitolo potrebbe essere un sequel o una sorta di versione migliorata con nuove meccaniche e carte inedite.

In attesa che Konami sveli più informazioni sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è prevista su Switch entro la fine del 2022 e non escludiamo che possa debuttare a dicembre proprio come il suo predecessore.

Avete già letto la nostra guida ai migliori mazzi per vincere in Yu-Gi-Oh! Master Duel.