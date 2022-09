Yu-Gi-Oh! TCG: il set Tin delle Divinità del Faraone 2022 è disponibile

Dopo aver celebrato il lancio delle Carte Drago di Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami annuncia l'arrivo sul mercato del set Tin delle Divinità del Faraone 2022 del Gioco di Carte Collezionabili di Yu-Gi-Oh!

Il set Tin delle Divinità del Faraone è l'ultimo pezzo della collezione inaugurata da Konami Digital Entertainment per invogliare tutti gli appassionati di Yu-Gi-Oh! a immergersi nelle atmosfere dell'Antico Egitto.

Come per i set Tin delle Memorie Perdute del 2020 e Tin delle Battaglie Antiche del 2021, anche i nuovi cofanetti speciali "a tema faraonico" di Yu-Gi-Oh! hanno lati in rilievo e coperchi senza bordo, in modo datel da poter essere impilati gli uni sugli altri per formare l'intera tavoletta.

All'interno di Tin delle Divinità del Faraone 2022 trovano spazio 3 Mega-Pack extra-large del gioco di carte collezionabili di Konami, ciascuno contenente ben 18 carte: 1 Rara Segreta Prismatica, 2 Ultra Rare, 2 Super Rare, 1 Rara e 12 comuni.

Il Tin Mega-Pack 2022 è composto da carte popolari rilasciate da Konami nel 2021, ivi comprese le carte da Vortice Fiammeggiante, Iperattività Fulmine, Alba della Maestosità, Esplosione del Destino e molte altre. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sui migliori deck per vincere in Yu-Gi-Oh! Master Duel.