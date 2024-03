Yu-Gi-Oh! World Championship 2024: la sfida tra i migliori Duellanti si svolgerà negli USA

Dopo aver assistito al ritorno in Italia delle Championship Series di Yu-Gi-Oh!, per quest'anno Konami ha deciso di organizzare nuovamente il Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh! negli Stati Uniti, a distanza di sei anni dall'ultima competizione internazionale svoltasi negli USA.

Per la prima volta in assoluto, la prossima edizione del World Championship di Yu-Gi-Oh! (WCS) sarà caratterizzata da quattro Tornei distinti. Il primo evento vedrà la partecipazione dei Duellanti di Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili, il secondo torneo farà da sfondo alle sfide dei campioni di Yu-Gi-Oh! Master Duel e le restanti due competizioni internazionali coinvolgeranno i pro player di Yu-Gi-Oh! Duel Links (Speed Duel e Rush Duel).

Da Konami arriva anche la scaletta degli eventi World Championship Qualifier (WCQ) per America, Europa e Oceania. In questi tornei, i migliori Duellanti dei rispettivi continenti si affronteranno per qualificarsi allo Yu-Gi-Oh! WCS 2024, ottenendo così la possibilità di competere per diventare il nuovo Campione del Mondo di Yu-Gi-Oh! GCC.

WCQ America Centrale: 21-23 giugno, Città del Messico, Messico

WCQ Oceania: 28-30 giugno, Auckland, Nuova Zelanda

WCQ Sud America: 28-30 giugno, Lima, Perù

WCQ Nord America: 19-21 luglio, Austin, Texas (USA)

WCQ Europa: 26-28 luglio, Berlino, Germania

Il World Championship 2024 di Yu-Gi-Oh! si terrà a Seattle, Washington, il 7 e 8 settembre.