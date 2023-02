Lo Yu-Gi-Oh! World Championship torna nel 2023 con ben tre tornei

Dopo la conferma dell’organizzazione della Yu-Gi-Oh! Championship Series in Europa, Konami è lieta di annunciare il ritorno dello Yu-Gi-Oh! World Championship, il rinomato e prestigioso torneo internazionale del gioco di carte collezionabili. A ben quattro anni dalla sua ultima edizione, finalmente i fan potranno tornare a duellare.

L’annuncio giunto in queste ore conferma che KONAMI organizzerà l’edizione 2023 il prossimo agosto in Giappone, suddividendo le competizioni in tre distinti tornei: Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Non mancherà, prima dell’avvio delle sfide, uno speciale trailer promozionale dedicato al 25° anniversario del gioco di carte Yu-Gi-Oh!.

Ricordiamo, infatti, che, come la YCS, il gioco di carte stesso arriva alla 25a edizione in data 4 febbraio 2024. Insomma, i prossimi anni saranno memorabili per i veri appassionati. Per questa occasione KONAMI lancerà un esclusivo progetto con il rilascio di prodotti commemorativi e una serie di altre promozioni in tutto il mondo. Per maggiori informazioni sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni da parte di KONAMI, le quali arriveranno sui canali ufficiali dedicati a Yu-Gi-Oh!.

In chiusura, rammentiamo che in Europa la YCS verrà ospitata all’ExCel London di Londra, nel Regno Unito, e si terrà nel mese di aprile 2023. Al contempo, ci saranno due tornei nel Nord America e in America Latina.

Parlando invece nello specifico di Master Duel, ricordiamo che fino al 26 febbraio sarà possibile seguire – in maniera indiretta – il torneo europeo Challenger Cup.