YU NAGABA disegna Eevee e le sue evoluzioni: le carte Pokémon sono bellissime!

Mentre le carte del GCC Pokémon vanno a ruba in Giappone, al punto da fare il tutto esaurito su scala nazionale, The Pokémon Company e Nintendo hanno annunciato una nuova collaborazione con l'artista YU NAGABA, che ha curato il design di nove esclusive carte basate su Eevee e sulle sue iconiche evoluzioni.

Tra le carte che troviamo nella collezione abbiamo dunque Eevee, Jolteon, Vaporeon e Flareon dalla prima generazione, Umbreon ed Espeon dalla seconda, Glaceon e Leafoen dalla quarta e Leafeon dalla sesta. La particolarità delle carte, come potete vedere dagli artwork riportati in calce, è che esse sono completamente in bianco e nero, con immagini stilizzate e caricaturali dei Pokémon che ritraggono. Ogni carta ha l'apposito logo "YU NAGABA x Pokémon Card Game", a dimostrazione di come il progetto di The Pokémon Company e YU NAGABA sia una collaborazione più unica che rara. Purtroppo, però, per mettere le mani su queste carte al di fuori del Giappone dovrete fare i salti mortali: esse, infatti, saranno disponibili solo dal 24 maggio 2023 per qualsiasi acquisto effettuato nei Pokémon Center, Pokémon Store o Pokémon Center Online giapponesi. Riceverete una carta promo casuale ogni 1.000 Yen (circa 6,75 euro) di spesa. L'artista giapponese ha poi firmato una serie di esclusivi prodotti del TCG Pokémon giapponese, come la "Eeveelution Special Box", che, al prezzo di 4.890 Yen (33 Euro), vi permetterà di ottenere un set di 64 sleeve dedicate a Eevee e alle sue evoluzioni, un box per il vostro mazzo, un playmat in gomma e un box da collezione dove inserire le vostre carte. A 1.980 Yen, invece, troviamo il raccoglitore per carte di YU NAGABA, composto da 10 pagine da 9 tasche ciascuna e con foratura a quattro anelli per lo storage delle carte più rare della vostra collezione. Se invece avete dei pezzi da collezione così rari da volerli esporre a tutti, potrete anche acquistare la cornice firmata dall'artista giapponese, proposta a soli 1.490 Yen. L'iniziativa partirà il 24 maggio, dunque tra poco meno di un mese. Vi ricordiamo poi che dal 16 giugno anche l'espansione Pokémon Card 151 dedicata al Pokédex di Kanto farà il suo debutto nei Pokémon Store e Pokémon Center giapponesi.