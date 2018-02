Yu Suzuki: il finale di Shenmue 3 aprirà le porte ad un quarto capitolo

Nonostante sia al momento pienamente concentrato nella realizzazione di, Yu Suzuki guarda già ad un futuro più remoto, immaginando il prosieguo della sua serie con ulteriore un quarto capitolo.

"Sì, il finale aprirà le porte ad un sequel. Non sarà possibile finire con il terzo capitolo", ha dichiarato Suzuki durante un'intervista concessa a COG Connected. L'autore non è entrato nel dettaglio, ma le sue parole sapranno di certo accrescere la curiosità attorno allo sviluppo narrativo che avverrà in Shenmue 3.

Shenmue 3 sarà pubblicato nel corso del 2018 su PlayStation 4 e PC. Un trailer off-screen del gioco è di recente stato catturato in occasione del Magic Monaco 2018. A questo indirizzo trovate invece una galleria di immagini pubblicate di recente da YS Net.