Yu Suzuki: il Metaverso di Oasyx accoglie gli eroi NFT di Virtua Fighter

Il nuovo progetto NFT di Yu Suzuki prende forma: il leggendario creatore di Shenmue o OutRun trasformerà gli eroi della serie di Virtua Fighter in 'token non fungibili' da integrare nella blockchain videoludica del Metaverso di Oasyx.

Nel delineare la sua visione per il futuro dell'industria dell'intrattenimento digitale, Yu Suzuki spiega che "negli anni con SEGA ho sviluppato Virtua Fighter utilizzando la tecnologia della computer grafica in 3D che, al tempo, era davvero innovativa e all'avanguardia. Da allora, la serie di Virtua Fighter è diventata una delle più amate dai fan del genere e continua ad essere supportata ancora oggi. Attraverso il mio lavoro di supervisione nello sviluppo della visione videoludica di Oasyx, sono lieto di abbracciare questa nuova tecnologia basata su NFT e blockchain per proporre una nuova forma di intrattenimento attingendo ai titoli della serie di Virtua Fighter".

In questa suo nuovo percorso professionale compiuto con Oasyx, Yu Suzuki supervisionerà lo sviluppo di 1.000 NFT basati sugli 11 personaggi più iconici e rappresentativi del roster di Virtua Fighter. Ciascuno di questi lottatori potrà essere utilizzato per immergersi in mondi virtuali creati per l'occasione da Oasyx e dagli altri frequentatori del Metaverso.

A detta dello stesso Suzuki, gli NFT di Virtua Fighter "faranno da base ai futuri avatar del Metaverso". In attesa di capire come si evolverà la dimensione interattiva di Oasyx e quali forme assumeranno gli NFT di Yu Suzuki, vi rimandiamo a questo approfondimento sul nuovo brevetto di Sony per NFT trasferibili tra giochi PlayStation.