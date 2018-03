Yu Suzuki non esclude l'arrivo di Shenmue 3 su Nintendo Switch

Parlando ai microfoni di Gameblog.fr, Yu Suzuki ha dichiarato che al momento non c'è nessun piano per portare Shenmue 3 su Nintendo Switch. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare in futuro.

Il sito francese ha osservato che Shenmue 3 è stato annunciato nel 2015, quando ancora Nintendo Switch doveva essere svelata al pubblico. A distanza di oltre due anni, nel frattempo, la console ibrida ha già riscosso un grande successo, fino a raggiungere una base installata molto significativa e una community sempre più desiderosa di nuove release.

Parlando a tu per tu con Yu Suzuki, Gameblog.fr ha fatto notare come un'ipotetica versione Switch di Shenmue 3 potrebbe incontrare il favore del pubblico, accostandosi alle edizioni PlayStation 4 e PC già confermate. Interrogato sulla possibilità di vedere la nuova avventura di Ryo Hazuki sulla console ibrida, Yu Suzuki ha dato la seguente risposta:

"Sono informazioni riservate (segue una lunga risata). Scusatemi un attimo. Per quanto riguarda Nintendo Switch, vorrei precisare che al momento non c'è nulla di pianificato." afferma il creatore della serie, senza escludere che la versione Switch di Shenmue 3 possa arrivare in un secondo momento, magari dopo il lancio del gioco su PS4 e PC.

Segnaliamo inoltre che i lavori per il doppiaggio inglese di Ryo Hazuki dovrebbero iniziare a maggio, notizia che potrebbe rivelarsi un buon segnale sullo stato dei lavori di Shenmue 3.