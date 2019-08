Yu Suzuki parla di longevità e livelli di difficoltà di Shenmue 3

Yu Suzuki è stato recentemente intervistato dal portale giapponese 4Gamer e in questa intervista (tradotta in inglese da Siliconera) ha rivelato nuovi dettagli sulla longevità e sul livello di difficoltà di Shenmue 3.

Il producer giapponese fa sapere che l'esperienza è stata pensata per risultare accessibili a tutti, sia ai giocatori meno esperti che ai più abili. I livelli di difficoltà selezionabili saranno quattro, denominati Story Mode, Recommended, Challenge e Don't Play This: nel primo verrà facilitata la raccolta dei materiali e i combattimenti saranno più semplici mentre gli altri aumenteranno gradualmente la difficoltà, il secondo livello (Recommended) è quello consigliato dallo stesso Yu Suzuki.

Per quanto riguarda la longevità si parla di poco meno di 30 ore in modalità Storia, 35/40 ore a livello Recommended e circa 50 ore in modalità Challenge, valore che sale ulteriormente nel caso del livello di difficoltà Don't Play This, il può arduo in assoluto.

Ricordiamo che il gioco uscirà il 19 novembre su PlayStation 4 e PC, per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Shenmue 3 dalla Gamescom.