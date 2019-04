Yu Suzuki su Shenmue 3: il Director discute del gioco in un'interessante intervista

Shenmue 3 si appresta finalmente a compiere il suo atteso esordio sul mercato videoludico ed il Game Director Yu Suzuki ah deciso di concedere una ricca intervista al magazine nipponico Weekly Famitsu.

Dopo averci dato un primo assaggio dell'universo narrativo del gioco tramite la pubblicazione dell'ultimo Trailer di Shenmue 3, l'Autore discute ora di diversi aspetti del prossimo capitolo della Saga, tra cui ambientazione e gameplay. Dall'intervista apprendiamo ad esempio che le vicende di Shenmue 3 prenderanno il via poco tempo dopo il finale di Shenmue 2, precedente capitolo della serie.

Suzuki fornisce inoltre al pubblico alcuni interessanti dettagli sul gameplay. All'interno del Titolo sarà possibile accedere ad un Arcade, all'interno del quale si potrà scambiare denaro per una speciale valuta con la quale dedicarsi a diversi giochi. Accumulando vittorie, sarà possibile ottenere premi, che potranno poi essere rivenduti dal nostro protagonista. In Shenmue 3, Ryu potrà inoltre dedicarsi alla pesca: l'attività potrà essere praticata in plurime località e saranno disponibili diversi tipi di canna da pesca. Il pescato potrà essere venduto, e nel mondo di gioco sarà possibile partecipare a vere e proprie gare!

Il Gioco è atteso su PC e Playstation 4 a partire dal prossimo 27 agosto. Recentemente, il Team di sviluppo ha fornito interessanti dettagli su NPC e Arti Marziali di Shenmue 3.