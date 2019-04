Yu Suzuki: Shenmue 3 potrà essere giocato in quattro diversi livelli di difficoltà

Nel corso dell'evento Reboot Develop Blue tenutosi recentemente in Croazia, Yu Suzuki ha avuto modo di condividere diverse informazioni sul terzo capitolo della serie Shenmue.

Tra queste, hanno trovato spazio alcune considerazioni legate all'accessibilità di Shenmue 3, che offrirà a Giocatori e Giocatrici una vasta scelta in termini di livello di difficoltà. Durante il proprio intervento sul palco dell'evento, infatti, l'Autore ha confermato che il Team ha sviluppato ben quattro diversi livelli di difficoltà per il Titolo, tra i quali gli Utenti potranno liberamente scegliere. Shenmue 3 ospiterà dunque le seguenti modalità:

Easy - Modalità Facile;

- Modalità Facile; Reccomended - Modalità Consigliata;

- Modalità Consigliata; Master - Modalità Esperto;

- Modalità Esperto; "Don't play this" - letteralmente, "Non giocarla";

Dettaglio interessante, la modalità più semplice consentirà ai Giocatori di impostare fino a cinque abilità che potranno essere attivate solamente con la pressione di un unico tasto.



Segnaliamo ai Lettori che recentemente, Yu Suzuki ha inoltre condiviso interessanti informazioni sulle attività presenti in Shenmue 3, tra cui figurano, ad esempio, numerose possibilità di dedicarsi alla pesca od intrattenersi presso un Arcade. In chiusura, ricordiamo a Lettori e Lettrici che l'esordio di Shenmue 3 è atteso per il prossimo 27 agosto, data a partire dalla quale sarà disponibile su PC e Playstation 4. Siete pronti a vestire i panni di Ryu?