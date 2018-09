Yugi Muto di Yu-Gi-Oh è il nuovo ingresso del roster di Jump Force

A unirsi al roster di Jump Force, che vede darsi battaglia i più grandi eroi e villain della cinquantennale storia del celebre Weekly Shonen Jump di Shueisha, c’è anche l’eroe di Yu-Gi-Oh, Yugi Muto!

La storia di Yu-Gi-Oh! si svolge in un mondo dove un gioco di carte – il Duel Monsters – è uno degli aspetti più importanti della vita di tutti i giorni. Il gioco può portare fama e celebrità al suo maestro oppure rovina ai meno bravi.

Il protagonista principale, Yugi Muto, è un ragazzo che ama il gioco ma che non è particolarmente talentuoso. Dopo aver risolto il Millennium Puzzle, Yugi inconsapevolmente è diventato l’ospite di Dark Yugi, lo spirito del Faraone Atem. Attraverso lo spirito del Faraone che si impossessa di Yugi nei momenti più problematici, egli è in grado di diventare uno dei più grandi giocatori di Duel Monsters al mondo. Jump Force sarà disponibile nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.