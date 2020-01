Yuji Horii: è ancora troppo presto per parlare di Dragon Quest 12

Yuji Horii, papà di Dragon Quest, ha pubblicato una cartolina su Twitter insieme ad un messaggio che riassume i principali annunci e le uscite del 2019, con uno sguardo rivolto al futuro e in particolare all'attesissimo Dragon Quest XII.

Horii augura un buon anno a tutti e ringrazia per aver sostenuto gli ultimi prodotti legati al franchise Dragon Quest come Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, Dragon Quest Builders 2, Dragon Quest Walk, il film Dragon Quest Your Story e l'annuncio della serie animata Dragon Quest The Adventure of Dai.

A oltre trent'anni di distanza dal lancio di Dragon Quest la serie è ancora estremamente popolare e Horii è incredibilmente felice e motivato per il futuro. Futuro che comprende ovviamente anche DQ12, per il quale il producer spende alcune parole: "Ci sono alcune cose che conosco e non posso dire, ma è davvero troppo presto per iniziare a discutere di Dragon Quest XII. Tuttavia forse avremo qualcosa da svelare nel 2020, spero di non farvi attendere a lungo."

Non è chiaro se Horii abbia anticipato l'arrivo di novità su Dragon Quest XII per il 2020 o se il suo auspicio sia riferito a progetti diversi. Al momento sappiamo che Dragon Quest 12 è in sviluppo probabilmente per console di attuale generazione e piattaforme Next-Gen come PlayStation 5, speriamo di saperne di più il prossimo anno.