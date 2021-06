Yuji Naka conferma il divorzio da Square Enix: il papà di Sonic medita il ritiro

Le numerose indiscrezioni sul divorzio di Yuji Naka da Square Enix vengono confermate dallo stesso sviluppatore giapponese: con una lettera aperta pubblicata sul suo profilo social personale, il papà di Sonic ufficializza il divorzio da Square Enix e lascia presagire il suo abbandono dall'industria videoludica.

Il creatore di Sonic the Hedgehog spiega ai suoi follower che "ho rassegnato le mie dimissioni da Square Enix alla fine di aprile. Per adesso non posso entrare nei dettagli dei motivi che mi hanno spinto a prendere questa decisione, spero di poterne discutere con voi al momento opportuno. Quanto a ciò che mi attende da qui in avanti, beh, ho già 55 anni, qundi tanto vale andare in pensione".

La delusione che traspare dal messaggio condiviso da Naka sembra rafforzare l'ipotesi del divorzio causato dal flop commerciale di Balan Wonderworld, l'ambizioso platform adventure lanciato da Square Enix il 26 marzo scorso su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S.

La fuoriuscita di Naka da Square Enix e il ventilato abbandono definitivo dalle scene, quantomeno nel ruolo di sviluppatore e ideatore di nuove proprietà intellettuali, non dovrebbero avere delle ripercussioni sugli altri progetti portati avanti da Naka, specie per quanto concerne il suo impegno come presidente e amministratore delegato di Prope, un'agenzia che promuove lo sviluppo di giochi da lanciare prevalentemente in Giappone e su sistemi mobile. Per saperne di più sull'ultima fatica digitale di Naka, vi rimandiamo alle analisi e ai giudizi di Andrea Fontanesi che trovate nella nostra recensione di Balan Wonderworld.