Yuji Naka non le manda a dire, è arrabbiatissimo per il flop di Balan Wonderworld

Nelle scorse ore, Yuji Naka ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritrae ai tempi della presentazione di Nights per SEGA Saturn e fino a qui nulla di strano, se non fosse che il papà di Sonic ha oscurato l'ex amico e collega Naoto Ohshima dalla foto. Tutto finito? Neanche per sogno..

Nelle ore successive, Naka è tornato a parlare su Twitter della situazione legata a Balan Wonderworld, chiedendo al pubblico di non meravigliarsi per il suo gesto:

"Come vi sentireste se improvvisamente l'azienda per cui lavorate decidesse di rimuovervi da un gioco sul quale avete lavorato sodo per più di due anni? E se poi scoprireste in un aula di tribunale che i vostri ex colleghi hanno parlato male di voi alle vostre spalle, ed è questo il motivi per cui siete stati rimossi dall'incarico?"

Il papà di Sonic continua: "Forse queste persone e queste aziende avrebbero dovuto parlarmi anziché fare tutto alle mie spalle prima di mandarmi via. E oltretutto non ho potuto fare nulla per molto, molto tempo... di fatto sono stato il game director di un gioco incompleto che ha ricevuto recensioni negative... e non ho potuto dire nulla."

Insomma, il game designer e produttore giapponese sembra essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa, Yuji Naka è stato in causa con Square Enix proprio a causa di Balan Wonderworld, uscito in una condizione non definitiva sotto pressione del publisher, il quale ha rimosso il producer dall'incarico circa sei mesi prima del lancio, lasciando lo sviluppo allo sbando e senza una reale guida.

Naka ha ribadito che il flop di Balan Wonderworld è solo colpa di Square Enix, senza mai citare direttamente il nome dell'azienda ma facendolo capire molto chiaramente. Anche il rapporto con Naoto Ohshima sembra essersi definitivamente incrinato a pochi mesi dal lancio del gioco e a giudicare dalle ultime parole, sarà difficile recuperare la vecchia amicizia.