Yuji Naka: il papà di Sonic colpevole di insider trading ai danni di Square Enix

Yuji Naka ha ammesso le accuse di insider trading ai danni di Square Enix, dichiarandosi colpevole di aver violato le leggi a tutela del mercato azionario nipponico. Si avvia dunque verso l'epilogo una vicenda che ha fatto discutere appassionati e addetti ai lavori negli scorsi mesi.

Il papà di Sonic the Hedgehog e del controverso Balan Wonderworld, prodotto proprio da Square Enix, non ha negato nessuna accusa a lui rivolta, riconoscendo di essere effettivamente venuto a conoscenza dello sviluppo di nuovi Final Fantasy e Dragon Quest, ancora da annunciare pubblicamente, quando era ancora dipendente dell'azienda. Naka avrebbe quindi tratto la situazione a suo vantaggio, acquistando azioni della compagnia sulla base delle conoscenze apprese, per poi rivenderle e generare profitti di circa 23 milioni di yen.

Già lo scorso novembre Yuji Naka era stato arrestato per sospetto insider trading ai danni dei suoi ex datori di lavoro. La situazione si è fatta più complessa poco tempo dopo, con Yuji Naka nuovamente arrestato per insider trading a dicembre 2022. In questa seconda occasione anche il collega Taisuke Sasaki, a sua volta ex dipendente di Square Enix, è stato accusato di insider trading sempre a danno dell'azienda.

Yuji Naka lasciò Square Enix nel 2021 in seguito al flop commerciale di Balan Wonderworld, accolto in maniera molto tiepida da critica e pubblico.