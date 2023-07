Yuji Naka: il papà di Sonic in liberta vigilata per insider trading

Nel novembre del 2022, Yuji Naka veniva arrestato per sospetto insider trading ai danni di Square Enix. A marzo del 2023, Yuji Naka ha ammesso le accuse di insider trading, subendo una condanna a due anni e mezzo di carcere, oltre al risarcimento di più di un milione di dollari.

Secondo le cronache, il papà di Sonic the Hedgehog aveva utilizzato a proprio vantaggio informazioni privilegiate su titoli di Dragon Quest e Final Fantasy non ancora annunciati per comprare azioni e rivenderle in breve tempo per generare utili rapidi.

In sede di processo a Tokyo, Naka ha ammesso di aver scambiato un milione di dollari in azioni mentre era impiegato in Square Enix. Nello specifico, Naka ha affermato che "non c'è ombra di dubbio" che conoscesse i dettagli sui giochi in arrivo prima che fossero condivisi pubblicamente e ha utilizzato tali informazioni per trarne un vantaggio finanziario.

Nella sentenza emanata oggi si rivela che per il game designer è stata comminata una pena sospesa a 4 anni, durante i quali Yuji Naka sarà in libertà vigilata. Ciò significa che è probabile che Naka possa evitare il carcere, a patto di non commettere ulteriori infrazioni nell'arco dei quattro anni di sorveglianza.

Vi ricordiamo che Yuji Naka rassegnò le dimissioni da Square Enix nel 2021, fortemente deluso dal flop commerciale registrato con Balan Wonderworld, che non fu accolto con particolare entusiasmo né dalla critica, né dal pubblico.