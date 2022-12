Yuji Naka: papà di Sonic formalmente accusato di insider trading ai danni di Square Enix

Yuji Naka, il papà della serie di Sonic, è finito nei guai per essersi reso protagonista di insider trading ai danni di Square-Enix, in un caso legato a Final Fantasy VII The First Soldier, Battle Royale che chiuderà i battenti a inizio 2023.

Dopo essere già stato arrestato per due volte a causa dei sospetti, Yuji Naka è stato formalmente accusato di essersi reso protagonista di insider trading ai danni del publisher nipponico, per cui l'autore aveva lavorato sino al 2021.

Nello specifico, sembra che Naka fosse venuto a conoscenza di informazioni riguardanti Final Fantasy VII The First Soldier prima che il prodotto fosse pubblicamente annunciato, e questo lo ha spinto ad acquistare circa 120.000 azioni di Square-Enix dal valore di 144,7 milioni di yen in vista di un futuro tornaconto personale. Ad accompagnarlo nell'operazione illecita c'è stato Taisuke Sasaki, anch'egli protagonista di un caso di insider trading nei confronti della compagnia nipponica, di cui ha acquistato 91.000 azioni. L'ufficio del pubblico ministero del distretto di Tokyo ha presentato ulteriori accuse contro i due ex dipendenti, che sono ora chiamati a difendersi in tribunale.



Yuji Naka non si è lasciato in buoni rapporti con Square-Enix, dal momento che il papà di Sonic ha accusato il publisher di aver segnato il flop di Balan Wonderland.