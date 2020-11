Yuoni: un nuovo survival horror giapponese in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X/S

Lo sviluppatore giapponese Tricore e il publisher Chorus Worldwide hanno annunciato il survival horror Yuoni, in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e Xbox One X e PC Windows.

Il gioco uscirà durante la primavera del 2021 e sarà giocabile al Digital Games Expo, evento che si terrà il 29 novembre all'Akihabara UDX. Gli sviluppatori hanno dichiarato che Yuoni supporterà la risoluzione 4K/60fps su PlayStation 5, Xbox Series X e PC, questo l'obiettivo attuale del team di sviluppo.

Yuoni è una evoluzione di Yuoni Rises, visual novel horror uscita su PC e Nintendo Switch, il publisher Chorus Worldwide sta considerando di portare il gioco su altre piattaforme ma non ci sono ancora annunciati da fare a riguardo.

Il nuovo progetto di Tricore viene definito un "first person horror action game" con due diverse facce, nella prima metà del gioco sarà necessario nascondersi per non farsi vedere dai nemici mentre nella seconda parte dell'avventura il giocatore sarà costretto a scappare, utilizzando approcci differenti.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli su Yuoni, probabilmente ne sapremo di più questo weekend, dal momento che come detto Yuoni potrà essere provato dal pubblico al Digital Games Expo 2020.