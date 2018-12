Yusuke Tomizawa: il futuro di Tales Of è multipiattaforma

Yusuke Tomizawa di Bandai Namco è stato intervistato da Dengeki PlayStation e in questa occasione ha parlato del futuro della serie Tales of e della volontà di rendere il franchise multipiattaforma.

Nonostante la serie sia nata su SNES nel 1995 con Tales of Phantasia, il brand ha riscosso un notevole successo su console PlayStation, tuttavia l'obiettivo è quello di rendere Tales of completamente multipiattaforma. I giochi della serie stanno vendendo bene su Steam e il lancio di Tales of Vesperia Definitive Edition rappresenta un test in questo senso, considerando che la riedizione di TOV sarà disponibile in contemporanea su tutte le principali piattaforme come PC, PS4, Xbox One e Switch.

Oltre a guardare al multipiattaforma, il producer di Tales of Vesperia si dice interessato a far evolvere il franchise pur mantenendo inalterati alcuni punti chiave di Tales of, rivoluzione nel segno della tradizione insomma, per non scontentare i fan storici e al contempo cercare di attirare nuove fette di pubblico.

Tales of Vesperia Definitive Edition uscirà l'11 gennaio in versione Standard e nella ricca Premium Edition che include artbook, set adesivi Chiba Chara, colonna sonora su quattro CD e un set di carte collezionabili (oltre al gioco), il tutto racchiuso in una elegante confezione Steelbook in metallo.