Yuzu: gli autori dell'emulatore hanno ingaggiato un avvocato e risposto a Nintendo

All'inizio di questa settimana Nintendo ha denunciato gli autori di Yuzu, emulatore di Switch che consente ai suoi utilizzatori di far girare i giochi della console ibrida su PC. Secondo la compagnia di Furukawa, faciliterebbe la pirateria e la diffusione degli spoiler creando un enorme danno economico a chi i videogiochi li realizza.

A sostegno della denuncia, Nintendo ha fatto notare che almeno un milione di copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarebbero state scaricate illegalmente ancor prima del lancio ufficiale e che in concomitanza si sarebbe registrato un incremento delle donazioni a favore del Patreon di Yuzu. Sulla base di ciò, Nintendo chiede un risarcimento dei danni e la chiusura immediata dell'emulatore.

Oggi apprendiamo che gli autori di Yuzu hanno ingaggiato un avvocato e risposto alla citazione in giudizio da parte di Nintendo. Non c'è molto altro da aggiungere in merito, dal momento che questioni legali come questa richiedono tempo per essere sviscerate e portate ad un termine, ma adesso sappiamo che i responsabili dell'emulatore sono pronti a far valere le proprie posizioni dal punto di vista legale. La lettera di risposta, presentata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti del Rhode Island, è firmata dall'avvocato difensore Michael Daly e può essere visionata in calce a questa notizia.

Tutto ciò accade in un periodo ricco di speculazioni sull'erede della stessa Nintendo Switch, che i rumor volevano in uscita in tempo per la fine di quest'anno prima di ritrattare e fissare il lancio all'inizio del 2025. Tra le motivazioni di questo rinvio interno ci sarebbe la volontà, da parte di Nintendo, di mettere a punto una line-up di lancio solida e in grado di soddisfare i videogiocatori.