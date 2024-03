Dopo Yuzu e Citra, anche gli emulatori di GameBoy Color e Advance chiudono i battenti

Pizza Emulators, sviluppatore che per sette anni ha curato gli emulatori di Game Color e Game Boy Advance per Android, ha deciso di rimuovere le sue app dal Play Store. La motivazione? La sua famiglia viene prima di tutto.

"Cari amici e supporter", ha esordito Davide Berra, meglio noto con il nome dell'account sviluppatore Pizza Emulators, rivolgendosi ai suoi follower su Discord. "Dopo sette incredibili anni di sviluppo e avventure con le mie applicazioni, ho preso la difficile decisione di rimuoverle permanentemente dal Play Store. La mia famiglia viene prima e, per questo motivo, ho deciso di dare priorità alla mia famiglia piuttosto che allo sviluppo delle mie app".

L'autore degli emulatori del GameBoy non ha fatto alcuna menzione di Nintendo, Yuzu e del caso che ha visto coinvolte le due parti, ma è possibile che gli ultimi avvenimenti abbiano giocato un ruolo nella sua decisione. La scorsa settimana Nintendo ha fatto causa ai responsabili di Yuzu, affermando che l'emulatore di Switch aggirerebbe illegalmente la crittografia di software di sua proprietà, agevolando la pirateria e promuovendo diffusione degli spoiler. A supporto delle sue accusa, Nintendo ha fatto notare che un milione di copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarebbero state scaricate su PC ancor prima del lancio ufficiale del gioco. In pochi giorni la Grande N ha ottenuto la chiusura del progetto e un risarcimento di ben 2,4 milioni di dollari. Sull''onda di tale avvenimento, anche Citra, emulatore di 3DS, si è ritirato dalle scene.