Yuzu e Citra: gli emulatori Switch e 3DS chiudono i battenti, fine della storia

Come emerso nelle scorse ore, Yuzu chiuderà dopo l'accordo raggiunto in tribunale con Nintendo, di fatto l'emulatore non esisterà più e gli sviluppatori non potranno portare avanti il proprio lavoro, dovendo rinunciare al codice sorgente, allo sviluppo e alla distribuzione dello stesso in qualsiasi forma.

Tropic Haze dovrà pagare oltre due milioni di dollari a Nintendo come risarcimento per violazione di proprietà intellettuale, questa decisione è stata presa di comune accordo tra le parti, nel mentre gli autori dell'emulatore Yuzu hanno rinunciato ad ogni diritto sullo stesso e al momento il sito ufficiale e tutti i canali social sono già stati chiusi.

A chiudere però non è solo l'emulatore di Nintendo Switch ma anche il meno famoso Citra, emulatore di Nintendo 3DS nato nel 2014 e che condivide molto con Yuzu, a partire da alcuni membri del team di sviluppo e responsabili del progetto.

Sebbene Citra non sia stato portato in tribunale da Nintendo, gli autori hanno preferito agire preventivamente mettendo definitivamente la parola fine a questo progetto, nato per preservare la libreria giochi del 3DS ma adesso le cose sono cambiate e dopo quanto accaduto a Yuzu gli autori del progetto Citra hanno preferito prendere questa decisione per tutelare tutti i membri del progetto.