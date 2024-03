Yuzu: l'emulatore Switch è stato chiuso ma Nuzu e Suyu ne raccolgono l'eredità

Nintendo ha avuto la meglio ed ha ottenuto la chiusura di Yuzu, l'emulatore di Nintendo Switch. Sembra però che non tutto il lavoro degli sviluppatori andrà perduto, e che parte dell'eredità dell'emulatore passerà nelle mani dei curatori di altri progetti amatoriali.

Lo sviluppo di Yuzu è stato definitivamente interrotto, ma il popolare emulatore di Nintendo Switch continuerà a vivere grazie a molteplici progetti lanciati di recente. I progetti Nuzu e Suyu sono entrambi lavori open source basati sull'ultima versione di Yuzu, non supportano la pirateria in alcun modo e sono attualmente alla ricerca di sviluppatori.

Questo dimostra come la community degli sviluppatori impegnati nel campo dell'emulazione non sia disposta a fare marcia indietro nonostante la pesante battuta di arresto di Yuzu. Lo sviluppatore Tropic Haze ha risolto la causa con Nintendo, accettando di pagare alla società giapponese 2.4 milioni di dollari di danni. L'ingente somma di denaro non sembra però aver intimorito i programmatori che continuano a nutrire un forte interesse nel campo dell'emulazione dei software videoludici.

Come spiegano gli autori, Yuzu non è nato per essere un progetto che favorisse la pirateria: "Abbiamo avviato i progetti in buona fede, spinti dalla passione per Nintendo, le sue console e i suoi giochi, e non avevamo intenzione di causare danni", hanno spiegato. "Ma ora ci accorgiamo che, dal momento che i nostri progetti possono aggirare le misure di protezione tecnologica di Nintendo e consentire agli utenti di giocare al di fuori dell'hardware autorizzato, hanno portato a un vasto fenomeno di pirateria. In particolare, siamo rimasti profondamente delusi quando gli utenti hanno utilizzato il nostro software per far trapelare contenuti di gioco prima del suo lancio e rovinare l'esperienza per acquirenti e fan legittimi", hanno dichiarato in riferimento alla diffusione delle copie pirata di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom prima dell'uscita ufficiale del gioco.