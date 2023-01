Yves Guillemot conta sui dipendenti per risollevare le sorti di Ubisoft

Nelle scorse ore, Ubisoft ha perso il 20% del proprio valore in borsa a seguito dell'annuncio di risultati finanziari inferiori alle aspettative. A seguito di questo delicato momento, Yves Guillemot ha scritto una lettera ai dipendenti, chiedendo il massimo impegno per risollevare la situazione.

I dipendenti della compagnia hanno ricevuto una email nella giornata di mercoledì, una copia del messaggio è arrivata alla redazione di Kotaku, che ha pubblicato alcuni passaggi salienti.

Yves Guillemot afferma che "ci sono stati problemi di produzione che hanno pesato sui costi e sui ricavi" e sottolinea come "ci sia bisogno del massimo impegno per tornare al successo". Il CEO del colosso francese chiede ai dipendenti di "essere particolarmente attenti nelle spese e nel proporre iniziative di successo, con l'obiettivo di aumentare l'efficenza."

Guillemot ha poi ribadito l'impegno di Ubisoft nel realizzare giochi di grande successo: "stiamo per creare la più grande lineup della storia di Ubisoft e tocca a voi raggiungere gli standard previsti nei tempi stabiliti, per dimostrare al mondo quello che siamo in grado di fare."

Una situazione delicata quella di Ubisoft, con il publisher che deve fronteggiare la crisi delle vendite e la mancanza di prodotti live service di successo capaci di assicurare un flusso continuo di entrate, a differenza dei giochi pacchettizzati.