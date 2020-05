Yvonne Strahovski: che fine ha fatto la bellissima Miranda di Mass Effect?

Yvonne Strahovski è tra le attrici del piccolo schermo che negli ultimi anni ha conquistato il grande pubblico grazie la suo ruolo in Chuck al fianco di Zachary Levi. Ma dov'è oggi la doppiatrice di Mass Effect 2? Scopriamolo insieme con un piccolo viaggio nella sulla sua vita personale e professionale.

Nata nel 1982 a Sidney, Australia, da genitori polacchi la Strahovskisi si avvicina alla recitazione già nei primi anni del liceo, per poi comparire in produzioni più o meno importanti sul suolo nazionale. Nel 2007 vola negli Stati Uniti per il provino in Bionic Woman e contemporaneamente si presenta anche ai casting per Chuck. La forte intesa e la chimica con Levi la resero la candidata perfetta, tanto da essere confermata per il ruolo di Sarah Walker appena una settimana dopo, e in soli sei mesi si trasferì stabilmente in America. Sul set della serie NBC inizia anche una relazione con Levi, che andrà avanti per le prime due stagioni della serie.



Nel 2012 inizia un nuovo percorso con la serie TV Dexter, in cui interpretata Hannah McKay, con la quale cui il serial killer di Loris Loddi instaura la sua più significativa relazione. In seguito la Strahovskisi ha confidato di essere molto legata a quel ruolo per la sua forza e risolutezza, cosa che invece non ha potuto dire della sua "odiosa" Serena Joy Waterford in The Handmaids Tale, che però le è valsa una candidatura agli Emmy Awards (2018) e ed una ai Golden Globes (2019).



Tra i titoli sul grande schermo ricordiamo invece: Gone – Passaggio per l’inferno (2007), The Canyon (2009), Killer Elite (2011), I, Frankenstein (2014), Chiudi gli occhi (2016), Manhattan Night (2016), The Predator (2018) e Angel of Mine (2019). Menzione speciale meritano invece i suoi doppiaggi nel mondo videoludico: la più celebre è sicuramente quella in Mass Effect 2, che ha recentemente compiuto 10 anni, cui vanno aggiunti lo spin-off/ prequel Mass Effect Galaxy (2009) e il sequel Mass Effect 3 (2012). I più attenti l'avranno forse notata in The 3rd Bisrtday, lo spin-off di Parasite Eve targato Square Enix e distribuito nel 2010.



Ma com'è la vita di Yvonne oggi? Non tutti sanno che nel 2017 l'attrice si è sposta in segreto con l’attore Tim Loden e che l'anno dopo i due hanno annunciato via social la nascita del loro primo figlio, mentre attualmente è impegnata sul set di Stateless, prossima serie Netflix con Cate Blanchett.