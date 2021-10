Zagarolo Game City: al via l'evento conclusivo della convention videoludica

Nella cornice dello Spazio Attivo regionale di Zagarolo LOIC (Lazio Open Innovation Centre) dedicato al digitale, al gaming e all'audiovisivo, il prossimo 24 ottobre la convention videoludica di Zagarolo Game City chiuderà il progetto promosso dalla Regione Lazio e da Lazio Innova.

L'evento che chiuderà le attività a tema videoludico (ma non solo) del festival promosso da Lazio Innova e dalla Regione Lazio sarà ricco di sorprese per tutti coloro che vi assisteranno. Alla chiusura di Zagarolo Game City presenzieranno diversi ospiti nazionali e internazionali, con talk e workshop che tratteranno i temi legati all'industria dell'intrattenimento digitale e alle sue prospettive di crescita, sia dal punto di vista artistico che strettamente commerciale ed economico. Non mancheranno poi delle finestre aperte su altre attività come la presentazione del numero zero della rivista KUMA e l'inaugurazione della prima mostra al mondo su SPINCH.

Dopo la Game Jam del settembre 2020 con il coinvolgimento di sedici giovani tra studenti e professionisti del gaming, Zagarolo Game City tornerà con un gran finale che concentrerà in 24 ore diverse attività con format incentrati sul pubblico. Si tratterà perciò di un evento per professionisti del settore, ma con un focus sugli appassionati e su tutti coloro che desiderano fare dei videogiochi il proprio volano di crescita.

Come citato in precedenza, nella cornice di Zagarolo Game City verrà lanciato il numero zero di KUMA, una rivista realizzata dal media partner Stay Nerd con un'estetica ispirata ai fumetti e una copertina curata dall'artista milanese Jacopo Starace. Sempre nel corso di Zagarolo Game City assisteremo alla prima mostra al mondo su SPINCH, il videogioco disegnato dall'artista canadese Jesse Jacobs, all'interno dello Spazio Attivo regionale e di Palazzo Rospigliosi.

Se volete saperne di più su questa e su tutte le attività videoludiche associate all'evento, potete trovate ulteriori informazioni sul sito di Lazio Innova e sul portale online di Zagarolo Game City.