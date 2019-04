Zanki Zero Last Beginning: ecco i requisiti minimi della versione PC

Zanki Zero: Last Beginning è un nuovo gioco di ruolo che ha debuttato negli scorsi giorni su varie piattaforme, incluso il PC. Diamo quindi uno sguardo a quelli che sono i requisiti di sistema del gioco, necessari ad avviare la versione Steam.

Se non siete in possesso di una macchina particolarmente performante non dovete preoccuparvi, poiché i requisiti minimi di Zanki Zero: Last Beginning sono piuttosto bassi e dovrebbero consentire ad un gran numero di utenti di giocare serenamente.

Ecco di seguito i requisiti minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 8.1 64-bit

Processore: Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA@ GeForce@ GTX 460 or better

DirectX: Versione 11

Spazio d'archiviazione: 26 GB di spazio disponibile

Scheda audio: è necessario che sia compatibile con DirectX

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile da poco più di una settimana su PC (Steam), PlayStation 4 e PlayStation Vita. Va precisato inoltre che il particolare dungeon crawler non gode del supporto alla lingua italiana ed è sottotitolato e doppiato solo ed esclusivamente in inglese e giapponese.