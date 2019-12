Zapdos Ombra si aggiunge alle Sfide del Team Rocket di Pokemon GO

In queste ore Zapdos Ombra è apparso in Pokemon GO: sfidando Giovanni sarà possibile ottenere questo raro Pokemon come parte dell'evento Team GO Rocket di dicembre.

Come ricorderete, lo scorso mese gli allenatori hanno potuto ricevere Articuno Ombra mentre a dicembre è la volta di Zapdos Ombra infine a gennaio 2020 Moltres Ombra sarà la ricompensa della sfida Team Rocket di Pokemon GO. Arrivare a sfidare Giovanni però non è così semplice poichè prima dovrete vedervela con Sierra, Arlo e Cliff, solo dopo aver battuto questo terzetto sarà possibile lanciare la sfida a Giovanni e cercare di sconfiggerlo per aggiungere Zapdos Ombra al proprio Pokedex.

Ricordiamo in aggiunta che Terrakion è disponibile ora in Pokemon GO come parte delle Sfide Raid per tutto il mese di dicembre, in attesa di scoprire nuovi dettagli sul Community Day del mese in corso e sull'evento di Natale di Pokemon GO che dovrebbe partire a metà mese, esattamente come avvenuto nel 2016, 2017 e 2018, a meno di eventuali cambiamenti improvvisi da parte di Niantic Labs.