Zeebo: ecco l'emulatore per la console latino americana rivale di Wii, PS3 e Xbox 360

Annunciata nel 2009, forse avete già rimosso il ricordo di Zeebo, una console lanciata esclusivamente in pochi territori del mercato latino americano che avrebbe dovuto costituire un rivale per Nintendo Wii, Xbox 360 e PS3.

Il sistema supportato da Qualcomm (che costava circa $170 in dollari USA) è stato lanciato nel 2009 con un piano per raggiungere mercati come il Brasile e il Messico, dove le ben più rinomate console Nintendo, Microsoft e Sony avevano un prezzo fuori portata per la maggior parte delle persone. Zeebo presentava funzionalità 3G integrate e supportava circa 40 giochi. Aziende come Activision, Capcom, EA, Disney Interactive Studios e id Software avevano manifestato interesse per sviluppare software per il nuovo sistema dedicato al gaming.

Lanciato lo stesso anno dell'iPhone App Store, Zeebo ha detto no a dischi e cartucce, guadagnandosi invece una nota a piè di pagina nella storia dei videogiochi come la prima console ad utilizzare esclusivamente download digitali. Da questo punto di vista la si potrebbe intendere come il precursore di Ouya.

Tuttavia, la strategia non andò come previsto e la società ha annunciato la fine delle sue operazioni nei suoi unici due mercati nel 2011. Anche se il suo sito Web anticipava informazioni sui futuri lanci in Cina e Russia e su un'integrazione imminente di un sistema basato su Android, nulla si è mai concretizzato.

Nonostante il suo fallimento, Zeebo non è stata del tutto dimenticata: come potete osservare tramite il video in apertura, il canale YouTube Tuxality mostra i primi progressi dell'emulatore di Zeebo, che ad esempio consente di avviare (seppur ancora con evidenti limiti tecnici) Crash Bandicoot Nitro Kart 3D.