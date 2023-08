La Nuova Zelanda cede e approva l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft

Alla fine, la Nuova Zelanda cede e approva l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft. Dopo otto richiest respinte, anche la commissione antitrust neozelandese ha approvato l'affare.

Per quanto possa sembrare una approvazione non decisiva, in realtà la Nuova Zelanda era rimasto uno degli ultimi territori ad aver ancora dubbi sull'acquisizione, adesso però tutte le restrizioni sono cadute e anche Microsoft dal canto suo si è detta soddisfatta, in particolare Brad Smith, Presidente di Microsoft Corporation, esprime la sua gioia con un messaggio su X: "con l'approvazione della Nuova Zelanda, sono ben 41 i paesi che hanno dato il via libera all'acquisizione. Da parte nostra continueremo a lavorare per chiarire i dubbi ancora esistenti e chiudere l'accordo il prima possibile."

Altra buona notizia dunque per Microsoft, adesso resta da chiudere la pratica con il CMA inglese, con le due parti che sembra stiano cercando un accordo per arrivare rapidamente alla conclusione di questa lunga querelle legale e burocratica. Il CMA è fiducioso di poter trovare un accordo entrò metà agosto, se così fosse Microsoft avrà tempo fino al 18 ottobre per completare l'acquisizione di Activision Blizzard King senza incorrere in sanzioni e penali dovute al ritardo, con il termine ultime inizialmente fissato per il 18 luglio 2023.