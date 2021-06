Zelda 35° anniversario: non sono previsti altri giochi nel 2021, afferma Aonuma

Quest'anno The Legend of Zelda festeggia il suo 35 anniversario, una ricorrenza importantissima che, a differenza di quanto fatto con Mario, non verrà festeggiata in pompa magna.

Certo, dal 16 luglio potremo giocare a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, mentre a novembre arriverà il Game & Watch di The Legend of Zelda con il primo capitolo, The Adventure of Link e Link's Awakening, ma è tutto qui. Nintendo, contrariamente ai numerosi rumor delle scorse settimane, non ha altri programmi per celebrare il 35° anniversario. A dichiararlo è stato Eiji Aonuma, il produttore della serie: "Quest'anno il Legend of Zelda originale festeggia il suo trentacinquesimo anniversario. Anche se non abbiamo altre campagne e giochi per Nintendo Switch pianificati, stiamo lavorando sul Game & Watch per celebrare l'evento e ricordare con affetto i primi giorni di The Legend of Zelda".

Molti insider, in ogni caso, ritengono che Nintendo abbia già le remaster di Twilight Princess e Wind Waker pronte, e che stia aspettando un altro momento per pubblicarle, probabilmente il 2022.