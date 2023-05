Zelda, aspettando Tears of the Kingdom: ecco il concerto di Breath of the Wild

In attesa di poter dare il via al processo di installazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i giocatori che non vedono l'ora di tornare a esplorare gli scenari di Hyrule possono approfittare della pubblicazione di uno speciale concerto.

Direttamente dal Giappone, infatti, i musicisti di Ensemble G.A.P - orchestra sinfonica amatoriale - hanno organizzato un simpatico omaggio indirizzato alla serie Nintendo. In data 22 aprile, gli appassionati hanno tenuto un concerto presso la The Ark Hall, nella prefettura di Saitama, durante il quale è stata eseguita la colonna sonora di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Uno show musicale che è stato interamente registrato, e che ora può essere visionato online in maniera completamente gratuita, tramite il video che trovate in apertura a questa news. Suddiviso in tre atti, il concerto sinfonico ha portato sul palco oltre cinquanta brani tratti dal capolavoro Nintendo esordito su Wii U e Nintendo Switch nel marzo 2017. Cosa ve ne pare della speciale esecuzione organizzata dall'Ensemble G.A.P?



Nel frattempo, mancano ormai pochissimi giorni al debutto del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In vista del fatidico 12 maggio 2023, vi raccomandiamo ancora una volta di prestare attenzione alla recente diffusione di spoiler relativi a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.