Da Zelda a Battlefield è un attimo: il lato 'esplosivo' del gameplay emergente di TOTK

Dai robottoni con lanciafiamme di Zelda Tears of the Kingdom ai meme con protagonista Link, il nuovo capolavoro di Nintendo non ha conquistato solamente l'utenza Switch ma sta letteralmente spopolando sui social, merito delle tantissime clip che mostrano la 'potenza di fuoco' del gameplay emergente.

Tra gli innumerevoli filmati di Zelda TOTK che stanno rimbalzando sui social e sui forum videoludici più frequentati dalla community spicca la clip di Superpixel_Games: la scenetta realizzata dal tiktoker mostra un lato di Link che definire 'battagliero' sarebbe un pallido eufemismo!

Con l'ausilio dell'abilità Ultramano e dei materiali reperiti nello scenario, ogni giocatore che indossa i panni dell'eroe di Hyrule in Zelda Tears of the Kingdom può costruire tutta una serie di macchine da guerra.

La clip testimonia l'eccezionale poliedricità di Link e del potere Ultramano dandoci degli spunti per realizzare carri armati, droni assassini e quant'altro possa servire per scatenare un inferno di fuoco e raggi laser tra le fila nemiche. C'è anche chi, ispirato dalle isole fluttuanti del regno di Hyrule devastato dalla Calamità, preferisce rimanere 'con la testa fra le nuvole' per trasformare Link un letale pilota di caccia in Zelda TOTK!