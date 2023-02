Zelda: bisogna aver giocato Breath of the Wild per capire Tears of the Kingdom?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si prospetta uno dei giochi più caldi di tutto il 2023, pronto ad entusiasmare i possessori di Nintendo Switch a partire dal prossimo 12 maggio. La nuova avventura si pone inoltre in diretta continuità con il predecessore, Zelda Breath of the Wild.

Considerata anche la complessità della cronologia di The Legend of Zelda, viene spontaneo domandarsi se è necessario aver giocato a Breath of the Wild per poter poi giocare Tears of the Kingdom e comprenderne al meglio l'evoluzione narrativa. Sebbene storicamente la maggioranza degli Zelda goda di una propria trama autonoma e quindi facilmente comprensibile anche per un neofita, Nintendo ha sempre inteso Tears of the Kingdom come un seguito diretto di Breath of the Wild. Ciò significa dunque che le storie dei due giochi avranno più connessioni così da garantire continuità narrativa.

L'ideale dunque sarebbe aver giocato o comunque conoscere gli eventi del capolavoro pubblicato nel 2017, in modo così da farsi trovare pronti non appena Tears of the Kingdom sarà disponibile su Switch a maggio. In questo modo non si corre il rischio di perdersi citazioni, collegamenti e riferimenti al gioco precedente che aiutano ad avere un quadro perfettamente chiaro della vicenda intera. Il nuovo gioco, lo ricordiamo, ripartirà qualche tempo dopo la sconfitta della Calamità Ganon, con Link che dovrà vedersela con una nuova minaccia pronta a mettere nuovamente in pericolo il futuro del regno di Hyrule.

Non perdetevi infine la nostra analisi dell'ultimo trailer di Zelda Tears of the Kingdom, dove esaminiamo a fondo quando mostrato in occasione del Nintendo Direct di febbraio 2023.