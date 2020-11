Zelda BOTW 2 esce a fine 2021 su Switch? Nuove indicazioni da un'insider

In uno scambio di battute avvenuto sui social, la giornalista e insider Emily Rogers torna a discutere dell'attesissimo Zelda Breath of the Wild 2 per offrire delle indicazioni sulla finestra di lancio ipotetica dell'esclusiva Nintendo Switch.

In base a quanto precisato dalla redattrice di Nintendo World Report, lo sviluppo del sequel di Breath of the Wild sarebbe in uno stadio tanto avanzato da indurla a ritenere che "c'è l'85-90% di probabilità che il gioco venga lanciato a Natale 2021".

Nei mesi scorsi, la giornalista di NWR decise di affacciarsi sui social per riferire la decisione dell'azienda giapponese di rinviare al 2021 Super Mario 3D World per Switch, un progetto non ancora annunciato ma che, a suo dire, vanterebbe diverse migliorie grafiche e contenutistiche rispetto all'edizione originaria per Wii U.

Quanto a Zelda Breath of the Wild 2, le ultime informazioni ufficiali condivise da Nintendo risalgono al mese di settembre e coincidono con le parole pronunciate da Eiji Aonuma alla presentazione dell'action musou Hyrule Warriors L'Era della Calamità. In quell'occasione, l'iconico produttore di Nintendo riferì che l'attesa per Zelda BOTW 2 sarebbe stata più lunga del previsto, in conseguenza delle problematiche legate all'emergenza Coronavirus e alla volontà esplicitata dal proprio team di sviluppo di "rendere ancora più impressionante e incredibile il vasto mondo esplorabile nel gioco originale".