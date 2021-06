Zelda BOTW 2, GOW 2 e oltre: in arrivo nel 2022 i sequel dei GOTY più recenti

L'annuncio dell'arrivo nel 2022 di Zelda Breath of the Wild 2 sta alimentando un curioso dibattito sui social e sui forum di settore: nel corso del prossimo anno, infatti, assisteremo al lancio dei sequel della maggior parte dei videogiochi che hanno ottenuto il maggior numero di riconoscimenti come Game of the Year.

Tolto ovviamente per The Last of Us 2, per il quale (a rigor di logica) bisognerà attendere ancora diversi anni prima di assistere al lancio dell'eventuale terzo capitolo, c'è chi sottolinea come il programma delle uscite videoludiche nel 2022 preveda, curiosamente, i sequel di quasi tutti i titoli GOTY degli scorsi anni.

Per il noto creatore di contenuti conosciuto su Twitter come Okami, il 2022 promette di essere un anno a dir poco eccezionale per i fan dei videogiochi più premiati e famosi degli ultimi anni. Il programma delle uscite videoludiche del 2022 prevede Elden Ring (considerato il 'sequel' di Sekiro Shadows Die Twice, GOTY del 2019), God of War Ragnarok (secondo atto di GOW, Game of the Year del 2018), il già citato sequel di Breath of the Wild (GOTY del 2017) e infine Overwatch 2 (GOTY 2016). Ben quattro delle ultime cinque serie premiate con il GOTY, quindi, sono destinate a ritornare sulla scena nel 2022.

Il nuovo capitolo dell'hero shooter di Blizzard, però, non ha ancora una finestra di commercializzazione, di conseguenza non è ancora chiaro se il secondo episodio del kolossal sparatutto premiato come Game of the Year nel 2016 vedrà o meno la luce il prossimo anno.