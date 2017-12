Zelda BOTW: Aonuma spiega la presenza della moto in La Ballata dei Campioni

Durante un'intervista pubblicata da, il producer Eiji Aonuma ha confessato che c'è una motivazione personale dietro l'introduzione della moto in, la nuova espansione di

"Sia io che il Signor Fujibayashi abbiamo una patente di guida per la moto. Prima di mettermi in sella, quando mi limitavo a spostarmi a piedi e in treno, il mondo mi appariva molto piccolo . Ma quando ho iniziato a viaggiare con la mia motocicletta, respirando la libertà di andare dove volevo, i luoghi intorno a me sono diventati drasticamente più grandi. Ho provato una sensazione simile giocando per la prima volta a Zelda Breath of the Wild, così ho pensato che avrei voluto visitare quel mondo di gioco in sella a una moto (ride).

Implementando questa feature in La Ballata dei Campioni, il team di sviluppo ha dimostrato ancora una volta tutta la propria passione e il proprio talento. Credo che abbiano fatto un gran lavoro, e probabilmente sarò io stesso la persona più felice di questo DLC (ride)" racconta simpaticamente Eiji Aonuma.

Cosa ne pensate di questo retroscena? Ricordiamo che La Ballata dei Campioni è disponibile da ieri sul Nintendo eShop.