Zelda BOTW, fermi tutti: i modder stanno ricreando il Compositor di Tears of the Kingdom!

Prendendo spunto dal nuovo video gameplay di Zelda Tears of the Kingdom su Switch, la scena dei modder di Zelda Breath of the Wild sta provando a ricreare alcune delle funzionalità inedite del prossimo, attesissimo GDR open world di Nintendo.

Il modder e creatore di contenuti conosciuto come Waikuteru ha tratto ispirazione dall'ultimo video Deep Dive di Zelda Tears of the Kingdom per focalizzare le sue attenzioni sul Compositor, il nuovo potere che darà modo a tutti gli emuli di Link di 'fondere' armi, oggetti e materiali per creare equipaggiamenti avanzati con statistiche migliorate e funzionalità speciali.

Il lavoro del modder è appena iniziato ma i primi esperimenti compiuti sono davvero incoraggianti: in questa sua versione preliminare, il sistema Compositor di Zelda Breath of the Wild consente all'eroe di potenziare le frecce utilizzando consumabili come la carne.

Prima di lasciarvi al video della mod che introduce il Compositor nel capolavoro free roaming di Eiji Aonuma, vi ricordiamo che la commercializzazione del sequel di Zelda BOTW è prevista per il mai troppo vicino 12 maggio, ovviamente in esclusiva assoluta su Nintendo Switch. Sapevate che i fan hanno già riprodotto la mappa di Zelda Tears of the Kingdom?