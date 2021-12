Zelda BOTW è il gioco più bello di sempre: i risultati di un sondaggio giapponese

Mentre in rete continua il dibattito sull'attendibilità degli ultimi rumor sull'uscita a fine 2022 di Zelda Breath of the Wild 2, il precedente capitolo dell'esperienza free roaming di Eiji Aonuma per Wii U e Nintendo Switch riceve un altro riconoscimento, l'ennesimo di un elenco ormai sterminato di premi.

Stando ai risultati di un sondaggio indetto dal network TV giapponese Asashi, infatti, Zelda BOTW merita di essere considerato come il videogioco più bello di tutti i tempi. L'iniziativa ha coinvolto oltre 50.000 appassionati, dando modo a ciascun utente di scegliere liberamente il titolo meritevole di essere insignito con il premio di Miglior Videogioco di Sempre.

Il capolavoro action ruolistico di Link supera così l'agguerrita concorrenza rappresentata da kolossal del calibro di Dragon Quest 5, Final Fantasy 7, Animal Crossing New Horizons e Splatoon 2, oltre ai grandi classici del passato come Chrono Trigger, Super Mario Bros. 3 e il preferito di chi vi scrive, ossia Zelda Ocarina of Time. Ad ogni modo, eccovi le prime venti posizioni della classifica di Asashi sui videogiochi più belli di tutti i tempi:

20. Minecraft

19. Suikoden II

18. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

17. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

16. Kingdom Hearts II

15. Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen

14. Pokemon Sword / Shield

13. UNDERTALE

12. Super Mario Kart

11. Pokemon Diamond / Pearl

10. Super Mario Bros. 3

9. Final Fantasy X

8. Chrono Trigger

7. Super Smash Bros. Ultimate

6. Dragon Quest III: The Seeds of Salvation

5. Splatoon 2

4. Animal Crossing: New Horizons

3. Final Fantasy VII

2. Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

In calce alla notizia trovate l'elenco completo delle prime cento posizioni della classifica di Asashi sui migliori videogiochi di sempre: fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Già che ci siamo, vi invitiamo a partecipare agli Everyeye Awards 2021 per aiutarci a stilare la classifica dei videogiochi più belli dell'anno.