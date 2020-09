Zelda BOTW è immortale: non è mai uscito dalla Top 10 dei giochi Switch più venduti in USA

Mat Piscatella, analista di punta del gruppo NPD, riflette sull'incredibile successo commerciale conseguito da Nintendo con The Zelda Breath of the Wild e svela un interessante aneddoto: sin dal lancio, avvenuto a marzo 2017, non è mai uscito dalla Top 10 dei giochi Switch più venduti negli Stati Uniti!

Partendo dall'analisi delle vendite di agosto 2020, dove Zelda BOTW si è piazzato in sesta posizione tra i giochi più acquistati dall'utenza americana di Switch, Piscatella ha così deciso di ripercorrere la storia commerciale del capolavoro a mondo aperto di Eiji Aonuma.

Dalle rilevazioni effettuate dall'analista NPD, si scopre ad esempio che Zelda Breath of the Wild non è "soltanto" il decimo videogioco Nintendo più venduto negli USA, ma che il titolo si trova stabilmente nella Top 10 del software Switch più acquistato negli States da ben 42 mesi consecutivi, ossia dall'uscita di BOTW e della console ibrida della casa di Kyoto. In questo lasso di tempo, oltretutto, l'epopea free roaming di Link non è mai scesa dalla settima posizione in classifica.

I fan dell'avventura ideata da Shigeru Miyamoto e affidata alle amorevoli cure di Eiji Aonuma dovranno però patire una lunga attesa per Zelda Breath of the Wild 2, come ha ammesso lo stesso Aonuma a margine dell'ultimo Direct dedicato a 35 anni di Super Mario Bros. In compenso, gli emuli di Link potranno presto cimentarsi nelle sfide action musou di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, lo spin-off che arriverà su Nintendo Switch il 20 novembre per raccontare gli eventi avvenuti 100 anni prima dell'avvento della Grande Calamità.