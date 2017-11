Zelda: BOTW, Nintendo ringrazia per la vittoria ai Golden Joystick Awards

Come ormai saprete,ha vinto il premio diaiche si sono svolti nel corso della giornata di ieri.

Si tratta solo dell'ultimo degli innumerevoli premi già conquistati dal capolavoro di Nintendo, ma la casa di Kyoto si è comunque sentita in dovere di ringraziare in video tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo ennesimo traguardo. Per l'occasione, è intervenuto anche lo storico produttore della serie Eiji Aonuma, che ha confessato di essere estremamente onorato per il premio ricevuto.

Durante la serata, The Legend of Zelda: Breath of The Wild si è portato a casa anche altri tre premi, ovvero quelli per il Miglior Audio, il Miglior Gioco Nintendo e il Critics’ Choice Award.

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Recentemente si è aggiornato alla versione 1.3.3 con l'introduzione di una quest e di un costume a tema Xenoblade Chronicles 2. Il secondo DLC, La Ballata dei Campioni, dovrebbe uscire nel corso del mese di dicembre, mentre gli amiibo dedicati sono già disponibili dal 10 novembre in uno speciale 4-pack.