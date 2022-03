Zelda Breath of the Wild 2 rinviato al 2023: una Spada Suprema distrutta appare in video

Per l'enorme dispiacere di tutti i fan in trepidamente attesa di giocarlo, Zelda Breath of the Wild 2 è stato rinviato al 2023, precisamente alla prossima primavera: a dare la brutta notizia è stato il producer Eiji Aonuma in persona spiegando i motivi attraverso un breve filmato.

Il messaggio di Aonuma è stato accompagnato da alcune sequenze tratte dal prossimo capitolo di The Legend of Zelda, in larga parte già viste nei trailer pubblicati in passato. Osservando con più attenzione, però, il trailer ci mostra anche immagini finora inedite, offrendoci uno sguardo molto ravvicinato al volto di Link (ma sarà davvero lui?). E non solo: il nostro eroe impugna anche la Spada Suprema (Master Sword), che come prevedibile farà il suo ritorno anche in Breath of the Wild 2.

Il filmato ci mostra tuttavia una forma ben diversa dell'iconica arma impugnata tantissime volte da Link nei passati capitoli della serie. La Spada Suprema appare spezzata, arrugginita e non adatta al combattimento. Con enorme probabilità, uno degli scopi della nuova avventura sarà proprio riportare agli antichi splendori la spada leggendaria, così da essere pronti ad affrontare le forze del male a piena potenza.

A parte il rinvio e questa brevissima sequenza inedita, però, non ci sono ulteriori aggiornamenti sul nuovo episodio di Zelda, che si farà attendere ancora per un altro anno intero. Si è inoltre ipotizzato che il prossimo Zelda si chiamerà Breath of Duality, sebbene nessuna conferma in tal senso sia ancora arrivata da parte di Nintendo.