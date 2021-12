Zelda Breath of the Wild 2, niente aggiornamenti fino all'E3 2022? L'ipotesi di Jeff Grubb

Ci sono forti dubbi su quando tornerà a mostrarsi il prossimo, atteso episodio di The Legend of Zelda. Stando a una teoria dei fan Zelda Breath of the Wild 2 sarà ai Game Awards 2021, ma per il noto giornalista Jeff Grubb potrebbe essere necessario attendere molto più a lungo.

Intervenuto nell'ultima edizione del podcast di Nate the Hate, noto insider molto attivo in ambito Nintendo, Grubb non solo ritiene altamente improbabile che il prossimo Zelda si faccia vedere alla cerimonia del 9 dicembre 2021, ma anzi sostiene che non arriveranno aggiornamenti prima dell'E3 2022. Lo stesso Nate the Hate condivide il pensiero del giornalista, con quest'ultimo che ipotizza anche un possibile Nintendo Direct totalmente incentrato sul seguito di Zelda Breath of the Wild, che nei piani di Nintendo dovrebbe vedere la luce su Nintendo Switch proprio nel 2022.

Secondo entrambi è inoltre altamente probabile che il prossimo trailer rivelerà il nome ufficiale del nuovo capitolo, tenuto segreto dalla Grande N in quanto conterrebbe importanti indizi sulla storia del gioco. Bisogna sottolineare che quanto riferito si basa sulle ipotesi non confermate di Grubb e di Nate the Hate, che tuttavia alimentano sempre di più l'interesse nei confronti del prossimo Zelda. Per ripassare intanto quanto noto finora sul gioco, la nostra anteprima di Zelda Breath of the Wild 2 farà sicuramente al caso vostro.